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Новости 15:51

Около "Лахта центра" появится "исцеляющий" термальный комплекс

фото ЗакС политика Около "Лахта центра" появится "исцеляющий" термальный комплекс

В первом квартале следующего года рядом с "Лахта центром" начнет работу современный оздоровительно-термальный комплекс. Здание для этой цели приобрела гостиничная сеть Green Flow нынешним летом, пишет ТАСС со ссылкой на ее основателя Александра Тертычного. Бизнесмен подчеркивает, что речь идет не о рядовом SPA-центре, а о "комплексе с концепцией healing (исцеление) с уникальными оздоровительными программами, помогающими не только физическому, но и эмоциональному преображению посетителя".

Заведение будет прежде всего рассчитано на петербуржцев. Проект, включая покупку здания, потребовал вложения порядка 450 млн рублей инвестиций. Ожидается, что цена входного билета будет варьироваться в пределах 1500 - 1800 рублей. Посетителю обещают, среди прочего, шесть бассейнов с минерализованной водой и десять видов саун. Комплекс займет 3,2 тысяч кв. метров.


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