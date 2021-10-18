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Выборы 2021

Новости 16:10

Депутат Госдумы от "Новых людей" через месяц после выборов сложил полномочия

фото ЗакС политика Депутат Госдумы от "Новых людей" через месяц после выборов сложил полномочия

Спустя всего один месяц после выборов в Государственную думу депутат от партии "Новые люди" Сергей Чудаев решил расстаться со своим мандатом. Соответствующее заявление опубликовано в электронной базе данных Госдумы. По всей видимости, в стенах нижней палаты ФС его смогут рассмотреть уже на следующий день, 19 октября.

Отметим, что в Госдуме впервые с 2003 года в лице "Новых людей" появилась пятая партия, позиционирующая себя как правоцентристская. От нее в федеральный парламент избралось 15 человек, образовавших фракцию. В Кремле считают увеличение числа партий в Госдуме признаком развивающейся политической системы.


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