Массовую вырубку деревьев в Петергофе признали незаконной

Куйбышевский районный суд Петербурга отменил действие порубочного билета, по которому в Петергофе разрешили вырубить более 600 деревьев в апреле нынешнего года.

Истцом выступил муниципальный депутат Илья Львов. Он был недоволен, в частности, тем, что успели пострадать некоторые деревья старше 50 лет.

Билет выдали ООО "Комета" для проведения работ между Университетским проспектом, улицей Шахматова и Бабигонским шоссе. Территория является составной частью зоны охраны объектов культурного наследия (Луговой и Английский парки). Суд установил, что в порубочном билете, который выдал комитет по благоустройству, было приведено недопустимо мало сведений о деревьях, из-за чего их уничтожали фактически без разбора.

"[Билет] не содержит идентификационных данных деревьев, подлежащих вырубке, содержит лишь указание на территорию, на которой они находятся, на породу дерева, диаметр ствола или возраст дерева (что не является равнозначным показателем) и количество. Из выданного порубочного билета невозможно идентифицировать деревья, подлежащие вырубке, их местоположение", - говорится в сообщении от объединенной пресс-службы судов.

Ответчик, присутствовавший на заседании, с приведенными доводами не согласился.