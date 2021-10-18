Особняк Нарышкина на Моховой улице передали Следственному комитету

Чиновники Смольного решили передать заброшенное историческое здание особняка Нарышкиной (Моховая улица, дом 1/9) в безвозмездное пользование Следственному комитету, о чем сообщила пресс-служба комитета имущественных отношений.

Внутри историко-культурного памятника регионального значения должен будет открыться центр повышения квалификации следователей.

Здание на углу улиц Жуковского и Моховой построили в пушкинскую эпоху, в 1832 году. В настоящее время, оно, пребывая в запустении, привлекает художников-граффистистов.