Жители Сестрорецка добиваются сохранения фундамента дореволюционной избы-читальни

В Сестрорецке развернулась борьба между властями разного уровня и инициативной группой граждан за участок земли между улицей Мосина в районе домом 30 и озером Сестрорецкий разлив. Активистов не устраивает то, что новый проект благоустройства сквера предполагает снос фундамента, оставшегося от исторического сооружения начала XX века - избы-читальни. Они попросили у муниципалов включить фундамент в проект благоустройства по программе "Комфортная городская среда", благодаря чему сквер мог бы получить живописную доминанту. Однако общественные слушания показали, что компромисс едва ли достижим: ни одно из предложений жителей, допущенных до мероприятия, не было толком услышано. Все поправки были отметены комиссией, и первоначальный проект полностью устоял.

"Никаких сессий по соучаствующему проектированию не проводилось, в нарушение рекомендаций Минстроя. Глава МО Сестрорецка Андрей Владимирович Иванов внешне демонстрировал желание взаимодействовать с жителями, согласился, что фундамент можно было бы оставить, однако на деле никак не повлиял на то, чтобы мнение сестроречан было услышано, а историческая память сохранена", - говорится в паблике "Зеленая коалиция".

Активистов удручает и то обстоятельство, что проект благоустройства поддерживает депутат ЗакСа от их территории Александр Ваймер.

"Вместе с этим фундаментом Сестрорецк в очередной раз по кусочкам теряет сам себя, и даже новая Конституция на деле оказывается бессильна сохранить историческое наследие и память в условиях равнодушия властей", - гласит вывод авторов поста.

В избе-читальне на улице Мосина в начале XX века проводились общедоступные танцевальные, музыкальные и поэтические вечера, она считалась своего рода культурным центром петербургского курорта.

фото: Зеленая коалиция / ВКонтакте