Заксобрание Петербурга закупит 500 игрушечных тигров

Конкурс на поставку мягких игрушек объявило Законодательное собрание Петербурга в понедельник, 18 октября.

За 500 мягконабивных подушек в виде тигров, символов 2022 года, готовы заплатить до 423,3 тысяч рублей. Одну игрушку оценили ориентировочно в 846,67 рублей.

Тигр должен быть длиной 500 мм, из которых 200 мм - хвост. В приложении к техническому заданию размещены фото игрушки со всех сторон.

"На голове расположены два уха, размер каждого уха: 60 мм х 40 мм. Уши вшиты в голову", - уточняется в документах закупки.

Изделия должны быть изготовлены из искусственного меха и наполнены синтепухом. Глаза и рот следует нанести методом шелкографии.

Заявки от потенциальных поставщиком принимаются до 26 октября.