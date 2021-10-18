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Новости 18 октября, 19:58

РПЦ попросила передать ей здание часовни в Стрельне

фото ЗакС политика РПЦ попросила передать ей здание часовни в Стрельне

Приход храма Святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских Русской православной церкви попросил передать ему в безвозмездное пользование на 49 лет здание часовни Николая Чудотворца в поселке Стрельна. Документ размещен на сайте комитета имущественных отношений Петербурга.

Часовня находится на берегу реки Стрелки, по адресу улица Пристанская, дом 23, литера А. Здание построили в 1913 году, ввели в эксплуатацию через 4 года. Часовня была закрыта в 1932 году, открыта вновь - в 1995-м. 

"С 2020 г. богослужения в часовне совершаются регулярно", - говорится в заявке. 

Здание - объект культурного наследия федерального значения. 

Фото: КГИОП


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