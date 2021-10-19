В Петербурге хотят открыть пункты вакцинации от коронавируса в почтовых отделениях

Руководитель Центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов заявил, что в Петербурге могут открыть пункты вакцинации в почтовых отделениях, передает "Комсомольская правда".

По словам Ченцова, этот вопрос пока обсуждается. Кроме того, может появиться еще один крупный пункт в одном из торговых центров.

Накануне Смольный принял решение ввести для посещения общественных мест и мероприятий QR-коды, которые подтверждают вакцинацию от коронавируса или перенесенную болезнь. Их будут вводить постепенно с 1 ноября.