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Новости 9:28

В Петербурге хотят открыть пункты вакцинации от коронавируса в почтовых отделениях

фото ЗакС политика В Петербурге хотят открыть пункты вакцинации от коронавируса в почтовых отделениях

Руководитель Центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов заявил, что в Петербурге могут открыть пункты вакцинации в почтовых отделениях, передает "Комсомольская правда".

По словам Ченцова, этот вопрос пока обсуждается. Кроме того, может появиться еще один крупный пункт в одном из торговых центров.

Накануне Смольный принял решение ввести для посещения общественных мест и мероприятий QR-коды, которые подтверждают вакцинацию от коронавируса или перенесенную болезнь. Их будут вводить постепенно с 1 ноября.

 


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