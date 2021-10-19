"Не забудем, не простим": кандидаты в депутаты и наблюдатели записали видео у администрации Пушкинского района

Кандидаты в депутаты Заксобрания и Госдумы, выдвигавшиеся от Пушкинского района Петербурга, члены местных избирательных комиссий и наблюдатели записали видеообращение, в котором заявили, что отказываются признавать своими депутатами Дмитрия Павлова ("Новые люди") и Виталия Милонова ("Единая Россия"), избравшихся в городской и федеральный парламент соответственно.

"Те результаты, которые хотели получить администрация района и города, были известны заранее, они получены. Выбор людей, их голоса, их мнения остались не учтены", – сказал кандидат в депутаты ЗакСа от "Яблока" Александр Маханьков.

"Мы знали, что такая ситуация будет. Мы знаем, что выборы в буржуазном обществе никогда не могут быть честными. Мы к этому готовились. Для нас ничего удивительного в нарушении законов не было. Признать такие выборы нормальному, здоровому человеку невозможно", – поддержал его кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Дулеба.

Его однопартиец Александр Смолько добавил, что инциденты на избирательных участках случались несколько дней:

"Начиналось всё с карусельщиков, со вскрытых ночью сейфов. Закончилось гашением бюллетеней без подсчетов в ТИКах и так далее. По данному поводу мы все можем сказать: "Не забудем, не простим".

Кандидат в депутаты ЗакСа от "Справедливой России – За правду" Константин Косов заявил, что признавать выборы нельзя, и он считает их несостоявшимися и нелегитимными.

Как рассказала ЗАКС.Ру член ТИК № 20 и координатор "Наблюдателей Петербурга" Екатерина Белянкина, у видеообращения нет конкретного адресата — люди, участвовавшие в недавних выборах, решили высказать свое возмущение общественности. По ее словам, в дни голосования по Пушкинскому району подготовили более 200 жалоб на нарушения на избирательных участках, а после подведения итогов подготовили семь исков. Ни один из них районный суд не стал рассматривать из-за претензий к оформлению.