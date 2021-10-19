"Раскованный, свободен в самоутверждении": Навальный поделился своей психологической характеристикой из колонии

В аккаунте Алексея Навального в Instagram появилась запись, в которой политик привел выдержки из психологической характеристики, которую дали ему в исправительной колонии № 2 в Покрове.

Навальный опубликовал ориентировку на него и учетную карточку лица, поставленного на психологический учет. По мнению политика, в характеристике психологи ФСИН дали "величайшее" в его жизни "политическое напутствие".

"Раскованный, свободен в самоутверждении, стремится к независимости, умеет корректировать свое поведение в зависимости от изменений внешних обстоятельств, ожидает поддержки и покровительства, внимания, нуждается в помощи, ему свойственна естественность, поскольку свои глобальные планы он не может реализовывать один, ему нужны массы, а для того, чтобы привлечь людей на свою сторону, чтобы убедить их идти к заветной цели, с ними надо говорить, общаться, быть понятным и искренним", – говорится в документе.

В начале февраля Симоновский суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный. Службу не устроило, что Навальный, проходя лечение и реабилитацию в Германии после отравления в августе 2020 года, не отмечался у инспектора, как того требовал условный срок.

В колонии Навальный столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем на фоне отравления, в итоге его сторонники трижды выходили на крупные акции протеста по всей России.