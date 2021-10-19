Горсуд оставил прежним приговор фигуранту "дворцового дела" Пунегову

Санкт-Петербургский городской суд 19 октября отказал в удовлетворении апелляции на приговор участнику митинга 21 апреля Ивану Пунегову, осужденному на год колонии-поселения за применение насилия к сотруднику полиции, сообщил ЗАКС.Ру адвокат Сергей Подольский.

На свободу Пунегов выйдет в ноябре.

- Оставили без изменений, собственно, ему осталось 22 дня [до освобождения], по-моему. Обжаловать, конечно, можно, но мы с ним [Пунеговым] посоветуемся и решим, нужно ли ему это. Пока решение изготовят, пока мы его получим, он уже выйдет, – рассказал Подольский.

В своей жалобе адвокат указывал на смягчающие обстоятельства, которые судом не были приняты во внимание. Это личные извинения в устной и письменной форме перед пострадавшим полицейским, полное признание вины и положительные характеристики с предыдущих мест работы, а также пожертвование в благотворительный фонд. Кроме того, на иждивении у Пунегова находится мать, инвалид третьей группы.

– Районный суд их перечислил, но какой-то оценки вообще не дал. Городской суд, как я понимаю, напишет то же самое, – добавил адвокат.

Напомним, Ленинский районный суд Петербурга в августе 2021 года признал Пунегова виновным в нападении на сотрудника полиции во время протестной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 21 апреля. По версии следователей, митингующий обхватил шею силовика руками и сдавил. Его действия квалифицировали как насилие, не опасное для жизни и здоровья представителя власти (ч.1 ст. 318). Защита заявляла, что таким способом он пытался защитить другую участницу митинга от задержания.

Константин Леньков