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Новости 13:59

В Петербурге растет число подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов с COVID-19

фото ЗакС политика В Петербурге растет число подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов с COVID-19

В Петербурге на 19 октября к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 342 пациента с коронавирусом, следует из перечня эпидемиологических показателей Смольного.

Таким образом, за минувшие сутки к аппаратам ИВЛ подключили 18 человек. Это число растет изо дня в день.

За прошедший день в стационары Петербурга доставили 354 человека с COVID-19 и пневмониями. Всего лечение от коронавируса в больницах проходят 7 448 человек, 681 пациент в реанимации. В городе развернуто 9 488 инфекционных коек.

Амбулаторно от коронавируса лечатся 35 880 человек. На карантине остаются 4 397 петербуржцев.

Полностью привиты от коронавируса на 19 октября 1 792 435 петербуржцев. В городе есть запас вакцины в 883 697 доз.


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