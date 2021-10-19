Жириновский раскритиковал целующихся депутатов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Госдумы во вторник, 19 октября, возмутился коллегами, которые отказываются соблюдать социальную дистанцию.

"Захожу в зал — группа депутатов обнимается и целуется", – возмутился руководитель ЛДПР.

По его словам, это недопустимо во время пандемии. Саму привычку приветственных поцелуев парламентарий назвал "большевистской".

Жириновский высказался о мерах безопасности в пандемию во время обсуждения вопроса об исполнении федерального бюджета 2020 года. Также лидер ЛДПР в своем выступлении успел упомянуть Майдан, протесты на Болотной площади, Алексея Навального и высказаться в поддержку Сергея Фургала.