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Новости 14:07

Вишневский и Шишлов обратились в Минюст из-за признания "Росбалта"* иноагентом

фото ЗакС политика Вишневский и Шишлов обратились в Минюст из-за признания "Росбалта"* иноагентом

Депутаты Законодательного собрания Петербурга из фракции "Яблоко" Борис Вишневский и Александр Шишлов 19 октября направили обращение в Минюст с требованием разъяснить, на каком основании юридическое лицо информационного агентства "Росбалт" было включено в реестр СМИ-иноагентов, сообщил Вишневский в своем Telegram-канале. 

"Это решение, причины которого не названы публично, вызвало значительный общественный резонанс и создало серьезные трудности в работе ИА "Росбалт", просим Вас, по возможности оперативно, сообщить, на каких основаниях АО "РС-Балт" внесено в указанный Реестр", – говорится в обращении "яблочников".

Вишневский также написал, что в юридическом управлении Заксобрания готовится заключение на проект инициативы об искючении понятия "иноагент" из российского законодательства. Подобные инициативы планируют вынести на рассмотрение в Москве, Карелии и Пскове. 

По состоянию на 19 октября реестр СМИ – иностранных агентов насчитывает 88 изданий и физических лиц. 

 

*Минюст внес издание "Росбалт" в реестр СМИ, исполняющих функцию иноагента.

Константин Леньков


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