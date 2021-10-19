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Новости 17:56

Комитет Смольного покупает квартиры на 683 млн рублей

фото ЗакС политика Комитет Смольного покупает квартиры на 683 млн рублей

Комитет имущественных отношений 19 октября объявил 67 аукционов на приобретение квартир, следует из данных сайта государственных закупок. Общая сумма всех аукционов составляет более 683 млн рублей.

На эту сумму комитет хочет получить жилые помещения разной площади в многоквартирых домах. Однокомнатная квартира должна иметь площадь от 33 до 42 кв. м, двухкомнатная - от 45 до 53 кв. м. четырехкомнатная - от 90 до 99 кв .м, четырех- или пятикомнатная квартира - от 105 до 117 кв. м.

Поставщик может предложить и большую площадь помещения, но ведомство все равно заплатит по заранее установленному максимому, уточняется в материалах закупки. Там же указано, что квартиры должны соответствовать требованиям Жилищного кодекса, не быть обременены правами третьих лиц, не состоять в споре и под запретом.

В документации закупок сказано, что средства на приобретение помещений выделены по государственной программе "Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга". В рамках этой программы правительство выдает жилье гражданам льготных категорий, детям-сиротам и людям, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

Отметим, комитет имущественных отношений периодически проводит закупку квартир. Последние приобретения организованы в сентябре 2021 года. 


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