"Хотят стимулировать к вакцинации, а гробят бизнес": В Федерации рестораторов оценили введение QR-кодов

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Леонид Гарбар, комментируя предстоящее петербуржцам обязательное предъявление QR-кодов при входе в заведения общепита, признал неизбежность этого решения, но и безусловный вред от него для ресторанной индустрии.

"Лучше QR-код, чем локдаун. Эти меры для чего? Для того, чтобы стимулировать население вакцинироваться. Хотят стимулировать население к вакцинации, а глушат и гробят бизнес. Это не очень приятно. Но мы понимаем, что это необходимо и нужно", - приводит слова эксперта "Деловой Петербург".

Между тем глава представительства организации в Петербурге Александр Марков находит и свои плюсы в надвигающихся ужесточениях.

"Ограничения не вводятся в одночасье, раз – и всё, чтобы бизнес успел подготовиться. Поменялась также логика: сейчас рестораны стоят в третьей очереди по ограничениям, коды вводятся только с 1 декабря, хотя раньше рестораны считались самыми потенциально опасными местами для распространения инфекции", - отметил Марков, цитируемый "Петербургским дневником".

Напомним, что коррективы в "коронавирусное" постановление Смольного №121 руководство города утвердило накануне вечером. С 1 ноября максимальная численность мероприятий, не согласованных с чиновниками, не должна превышать 40 человек. С 15 ноября без QR-кодов перестанут пускать в бассейны, фитнес-центры, театры, концертные залы, в кино, музеи и на церемонии бракосочетания.