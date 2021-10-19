"Балтийскую жемчужину" оштрафовали за работы на реке Дудергофке

Работы в акватории Дудергофки и Дудергофского канала обернулись для строительной компании "Балтийская жемчужина" административным штрафом в размере 90 тысяч рублей, сообщает пресс-служба управления Росприроднадзора по Северо-Западу.

Профильные чиновники в ходе инспекции зафиксировали, что проводившееся организацией берегоукрепление не отвечает условиям, согласованным с комитетом по природопользованию. Работы велись на 93 метра дальше, чем позволяло решение о предоставлении водного объекта в пользование. Как отмечают в Росприроднадзоре, нарушение можно приравнять к ведению работ вообще без каких-либо разрешительных документов.