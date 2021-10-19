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Новости 19 октября, 19:58

К следующему лету в Петербург поставят свыше 500 белорусских автобусов

фото ЗакС политика К следующему лету в Петербург поставят свыше 500 белорусских автобусов

До конца мая 2022 года петербургские автопарки пополнятся 555 экологичными белорусскими автобусами большой и средней вместимости, работающими на газе, о чем сообщила пресс-служба компании-поставщика, "ВТБ Лизинг". Закупка осуществляется в рамках продекларированной в прошлом году масштабной транспортной реформы.

"Сделка реализована с применением субсидии Республики Беларусь, предусматривающей компенсацию части лизинговых платежей по технике белорусского производства. Автобусы будут передаваться в период с февраля по май 2022 года", - гласит сообщение.

Речь идет о трех типах новых автобусов МАЗ.

Напомним, что реализацию транспортной реформы из-за пандемии коронавируса чиновники в 2020 году решили отложить. Одной из главных ее составляющих станет отказ города от маршруток.


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