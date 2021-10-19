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Новости 19 октября, 20:15

У Пегасов на Большой Конюшенной улице появилась подсветка

фото ЗакС политика У Пегасов на Большой Конюшенной улице появилась подсветка

По случаю десятилетия со дня установки на Большой Конюшенной улице трех бронзовых Пегасов монументы оснастили художественной подсветкой, сообщает пресс-служба ГБУ "Ленсвет". Для подключения подсветки оказалось достаточно существующих опор освещения.

Торжественно открытые в 2011 году, мифические крылатые кони стоят на гранитных постаментах, отсылая к истории города XVIII века и существовавшему здесь Императорскому конюшенному двору.

В уходящем году чиновники обещают организовать арт-подсветку еще двух десятков памятников.

фото: lensvet.spb.ru


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