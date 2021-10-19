Петербуржцев начнут штрафовать за неправильное ношение масок в транспорте

В наземном городском транспорте и в метро петербуржцев будут проверять на предмет правильного ношения медицинских масок, сообщает портал 78.ru, ссылающийся на представителей комитета по транспорту. Приспущенная на подбородок маска, что является распространенным способом "индивидуальной защиты", будет грозить ее обладателю штрафом в 4 тысячи рублей. Если же нарушитель станет рецидивистом, то ему придется заплатить на одну тысячу больше.

Собеседник издания подчеркнул, что проверки будут проводиться не выборочно, а организованно и системно.

Накануне аналогичную практику ввели в московском общественном транспорте.