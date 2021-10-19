ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19 октября, 20:39

Петербуржцев начнут штрафовать за неправильное ношение масок в транспорте

фото ЗакС политика Петербуржцев начнут штрафовать за неправильное ношение масок в транспорте

В наземном городском транспорте и в метро петербуржцев будут проверять на предмет правильного ношения медицинских масок, сообщает портал 78.ru, ссылающийся на представителей комитета по транспорту. Приспущенная на подбородок маска, что является распространенным способом "индивидуальной защиты", будет грозить ее обладателю штрафом в 4 тысячи рублей. Если же нарушитель станет рецидивистом, то ему придется заплатить на одну тысячу больше.

Собеседник издания подчеркнул, что проверки будут проводиться не выборочно, а организованно и системно.

Накануне аналогичную практику ввели в московском общественном транспорте.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости20 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама