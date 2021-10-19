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Новости 19 октября, 20:53

В Приморском районе начали строить новый корпус Центра протонной терапии

фото ЗакС политика В Приморском районе начали строить новый корпус Центра протонной терапии

На базе Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС) в Приморском районе Петербурга началось строительство нового корпуса Центра протонной терапии, передает пресс-служба Смольного. На Глухарской улице 19 октября появился закладной камень.

Окончательно решение о строительстве приняли в ходе Петербургского международного экономического форума, прошедшего в июне. В проект вложили 6 млрд рублей инвестиций. Губернатор Александр Беглов придерживается высокого мнения о МИБС.

"Это стратегический партнер города и один из крупнейших частных инвесторов в медицину в нашей стране. Для нас очень важно, что такие инновационные проекты реализуются, несмотря на сложную ситуацию. Новый госпитальный корпус позволит увеличить объемы высокотехнологичной онкологической помощи, сделает ее более доступной для пациентов", - приводятся его слова.

В организационных сложностях институту в ходе строительства будут готовы помочь несколько комитетов городского правительства. 

Считается, что протонная терапия - одна из самых действенных и надежных форм лучевой терапии, к которой прибегают при невозможности применить хирургическое вмешательство. Отмечается, что в прошлом году, несмотря на пандемию коронавируса, Центр протонной терапии при МИБС вышел на полную загрузку и предоставил медицинскую помощь 890 гражданам.

фото: пресс-служба Смольного


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