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Новости 11:04

Посвященных в гостайну петербургских чиновников будут инструктировать перед командировками

фото ЗакС политика Посвященных в гостайну петербургских чиновников будут инструктировать перед командировками

Постановление Смольного №1446, изданное в 2009 году и касающееся заграничных командировок городских чиновников, может получить дополнение. Речь идет о тех госслужащих, которые имеют доступ к государственной тайне и которых хотят предостеречь от лишней откровенности в общении с иностранцами.

"За пять служебных дней до планируемого выезда из Российской Федерации за границу указанные лица должны пройти инструктаж в комитете по внешним связям Санкт-Петербурга в целях определения объема информации, которую они могут использовать в беседах с иностранными гражданами в период нахождения в служебной командировке", - говорится в новой версии нормативного документа.

Проект постановления в настоящий момент находится на антикоррупционной экспертизе.


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