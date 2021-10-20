Оппозиционеры пикетируют против переписи населения прямо в здании Мосгордумы

Оппозиционные депутаты из Московской городской думы, выступающие против проведения переписи населения в период пандемии коронавируса, встали с плакатом прямо в здании думы. Столь настойчивое внимание к проблеме они, в частности, объясняют тем, что спикер МГД Алексей Шапошников организовал очную перепись всех сотрудников аппарата регионального парламента.

В результате, как пишет депутат-коммунист Евгений Ступин в своих соцсетях, в коридорах здания возникла давка. Причем он подозревает, что таким образом единороссами была достигнута политическая цель.

"Еще вчера людей там не было, но сегодня в день заседания единоросс создал там очереди, и все для того, чтобы оппозиционеры в этом холле в знак протеста не сели и свои плакаты не развесили! На первом этаже основного здания устроили ремонт. И цель та же: лишить оппозицию зала для заседания", - пишет Ступин.

Основной зал для заседаний заперт, в связи с чем оппозиционная фракция разместилась на пятом этаже. Осуждающая проведение переписи во время подъема заболеваемости, группа депутатов тем не менее готова работать в пандемию в очном режиме.

Напомним, что Всероссийская перепись населения, начавшаяся 15 октября, продлится четыре недели. Поучаствовать в ней можно, впустив в дом переписчика, посетив МФЦ или воспользовавшись сайтом госуслуг.

фото: Евгений Ступин / Telegram