В России вновь побит антирекорд по суточной смертности от коронавируса: 1028 случаев

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 34 073 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 333 случая инфицирования больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 1028, что является абсолютным антирекордом, а сумел поправиться 25 231 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 5 847 новых больных, в Петербурге — 3 274 (на 54 больше, чем накануне), в Подмосковье — 2 590. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 3 083 человек, которым был поставлен диагноз "коронавирус", и скончались 62 (накануне — 68).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.