На Калининской овощебазе поймали с поличным более 60 мигрантов-нелегалов

В ходе визита на Калининскую овощебазу, расположенную на проспекте Непокоренных, силовики проверили документы у 110 работающих на ней мигрантов. По итогам проверки задержали 66 выходцев из ближнего зарубежья, находящихся на территории России на незаконных основаниях, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Отмечается, что после рассмотрения административных дел в отношении всех задержанных тех из них, кто наиболее грубо нарушил миграционное законодательство, поместят во временный центр содержания иностранных граждан и депортируют на родину. Помимо этого, полицейские нашли повод и для возбуждения уголовных дел, обнаружив, что в двух случаях имела место подделка документов.

Отметим, что нелегалов на Калининской овощебазе ловят регулярно на протяжении нескольких последних лет, однако проблема от этого не исчезает.