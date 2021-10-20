Миронов осудил включение в проект бюджета "плана по штрафам"

Лидер справедливороссов Сергей Миронов критически прокомментировал своего рода норматив по административным штрафам, который хотят учесть при составлении проекта федерального бюджета на следующий год. По мнению политика, нельзя стратегически рассчитывать на деньги, получаемые с граждан таким способом: "дележка шкуры неубитого медведя". Между тем в планы чиновников входит взыскание с населения более чем 83 млрд рублей в следующем году и почти 87 млрд рублей – в 2024 году.

"Такой подход в части доходов от штрафов на практике может обернуться возрождением печально известной "палочной системы", когда правоохранительные и надзорные органы планировали выявление и наказание нарушителей. В итоге это нередко заканчивалось наказанием невиновных, которых штрафовали для выполнения такого плана", - напомнил депутат Госдумы.

По мнению Миронова, обозначенной им задаче может служить, в частности, увеличение числа видеокамер на дорогах.

"Сначала вынудить водителей нарушать правила, а потом сдирать с них побольше штрафов. Причем доходы идут не только в бюджет, но и коммерческим структурам, которые обслуживают эти камеры", - интерпретировал происходящее лидер "Справедливой России – За правду".

Свою критику он вместе с коллегами по фракции намерен донести до других парламентариев с думской трибуны.