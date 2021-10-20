За сутки в Петербурге в полтора раза выросло число COVID-госпитализаций

Петербургское правительство опубликовало новый информационный бюллетень с обновленными за последние сутки показателями, относящимися к борьбе с пандемией коронавируса.

За отчетный период число госпитализаций петербуржцев с симптомами коронавируса и пневмонии выросло почти в полтора раза: с 345 до 499. Прибавилось также пациентов, находящихся в реанимации (698 вместо 681) и подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (356 вместо 342).

Число ушедших на карантин тоже существенно (больше чем на четверть) выросло: таковых насчитывается 5764 (накануне – 4397). Увеличивается и объем проводимого ПЦР-тестирования: за сутки тестов взяли на 6 тысяч больше (28 340).