"Не понимаю, что происходит": Путина удивили не желающие вакцинироваться россияне

Президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства 20 октября в очередной раз призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

Он заявил, что низкий уровень вакцинации приводит к опасным последствиям. Президент отметил, что у него тоже есть знакомые, которые не хотят прививаться.

– Вы знаете, я смотрю по своим близким людям, по своим друзьям. Помню, в самом начале спрашиваю некоторых своих близких людей, однокурсников: "Ты привился?" Вопрос ко мне: "А ты привился?" Я говорю: "Нет пока". "Я подожду, пока ты привьешься". Хорошо, вот я привился. Спрашиваю: "Ты привился?" Нет. "Почему?" "Не знаю, подожду пока". Странно. Люди с хорошим образованием, с научными степенями… Я не понимаю, что происходит, – рассказал Путин.

Президент назвал российские вакцины надежными и эффективными, и подчеркнул, что лучше вакцинироваться, чем переболеть.

Напомним, Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими с сохранением заработной платы. Он также напомнил, что регионы при необходимости могут увеличить этот период.