ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:55

Метрополитен Петербурга намерен закрывать на ремонт сразу несколько станций одновременно

фото ЗакС политика Метрополитен Петербурга намерен закрывать на ремонт сразу несколько станций одновременно

В Петербурге будут одновременно закрывать на ремонт по две-три станции метрополитена, сообщил замначальника городской подземки Дмитрий Бурин в ходе международного форума пассажирского транспорта Smart Transport.

По словам Бурина, в феврале 2022 года планируется закрыть на капитальный ремонт вестибюль 2 станции "Московская" (выход к автобусу в аэропорт "Пулково"). В январе 2023-го закроется на капремонт станция "Ладожская", в марте того же года — "Удельная". Также в планах на 2024 год — капремонт станции "Озерки" и вестибюля 2 станции "Технологический институт".

К ремонту вестибюля "Московской" пока готовится документация на проведение закупки, к ремонту станций в 2023 году — проектирование. Ожидается, что работы на каждой станции займут по 11 месяцев. В метрополитене напомнили, что "Московская" и "Технологический институт" имеют по два вестибюля, так что закрытие одного из них не отразится на комфорте для пассажиров.

Капремонт требуется, чтобы восстановить гидроизоляцию тюбинговой обделки наклонных ходов и несущую способность строительных конструкций, пояснили в метрополитене. Также требуется восстановить ресурс эскалаторов и привести инженерные системы станций к требованиям законодательства.

 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости20 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама