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Европарламент присудил Алексею Навальному премию имени Сахарова

фото ЗакС политика Европарламент присудил Алексею Навальному премию имени Сахарова

Европарламент присудил оппозиционеру Алексею Навальному премию "За свободу мысли" имени Сахарова 2021 года, сообщается в Twitter фракции Европейской народной партии, которая выдвинула кандидатуру политика.

В сообщении фракция также потребовала от российских властей освободить Навального и всех других политзаключенных.

Премия "За свободу мысли" вручается с 1988 года, она носит имя советского физика и правозащитника Андрея Сахарова. Вручается за "исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару"

В начале февраля Симоновский суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный. Службу не устроило, что Навальный, проходя лечение и реабилитацию в Германии после отравления в августе 2020 года, не отмечался у инспектора, как того требовал условный срок. 

В колонии Навальный столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем на фоне отравления, в итоге его сторонники трижды выходили на крупные акции протеста по всей России.

 


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