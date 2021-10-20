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Новости 16:44

Голикова назвала Петербург в числе регионов-лидеров по коллективному иммунитету к COVID-19

фото ЗакС политика Голикова назвала Петербург в числе регионов-лидеров по коллективному иммунитету к COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Петербург находится среди лидеров по коллективному иммунитету к коронавирусу, передает РИА "Новости".

Кроме Петербурга, Голикова выделила Москву, Подмосковье, Карелию, Чечню, Белгородскую область, Туву и Чукотку. По ее словам, в целом по России показатель коллективного иммунитета составляет чуть более 45%.

Худшим образом ситуация складывается в Дагестане, Кабардино-Балкарии, на Камчатке, в Татарстане, Томской, Челябинской областях, Карачаево-Черкессии, Адыгее, отметила Голикова.

Ранее президент Владимир Путин согласился объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября из-за роста заболеваемости коронавирусом.


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