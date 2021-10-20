Беглов подготовил поправку к корректировке бюджета на 2021 год с дефицитом в 3,76 млрд рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов подготовил поправку ко второму чтению корректировки бюджета города на 2021 год, сообщили в пресс-службе петербургской администрации. Согласно документу, доходы города должны вырасти еще на 20,6 млрд рублей до 803 млрд рублей, а расходы — на 20,8 млрд рублей до 806 млрд рублей. Таким образом, дефицит вырастет еще на 200 млн рублей и составит 3,76 млрд рублей, следует из поправки Беглова.

В пресс-службе администрации сообщили, что основная доля по увеличению дохода пришлась на рост налоговых и неналоговых доходов — 19,8 млрд рублей. Из них налог на прибыль — 14,6 млрд рублей, а налог на доходы физических лиц — 3 млрд рублей, уточнили в пресс-службе. Там же добавили, что из федерального бюджета дополнительно поступит 1 млрд рублей.

Губернатор предлагает увеличить расходы на покупку горнопроходческого оборудования для строительства метрополитена (7,1 млрд рублей), на погашение займов ГУП "Пассажиравтотранс" (3,3 млрд рублей), на софинансирование программы ОМС (3 млрд рублей), следует из сообщения пресс-службы. Уточняется, что еще дополнительные деньги направят в резервный фонд Петербурга (7 млрд рублей) и на ряд других программ.

Из самого документа о поправках следует, что уменьшится общий объем субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Петербурга с 2,5 млрд рублей до 2,39 млрд рублей. Уменьшатся дотации и на сбалансирование местных бюджетов с 638 млн рублей до 647 млн рублей, прописано в поправках губернатора.

Напомним, ранее депутаты Законодательного собрания в первом чтении одобрили корректировку бюджета на 2021 год. Изначально доход бюджета планировался в размере 651,6 млрд рублей, расходы — 741 млрд рублей, а дефицит — 89,7 млрд рублей. Первый вариант корректировки бюджета администрация Петербурга представила в сентябре.

София Саттарова