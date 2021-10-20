Роскомнадзор потребовал от "Эха Москвы" удалить видео Невзорова, сочтя его возбуждающим ненависть к священникам

Роскомнадзор потребовал от "Эха Москвы" удалить с сайта радиостанции видео публициста Александра Невзорова от 11 октября, сочтя, что в нем есть оскорбление священнослужителей, копию документа опубликовал главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале.

Роскомнадзор прислал редакции "Эха" предупреждение. Если радиостанция получит второе такое предупреждение, то регулятор сможет отозвать у него лицензию СМИ.

По версии Роскомнадзора, видео Невзорова содержит "информацию, возбуждающую социальную рознь к группе лиц, выделяемым по религиозному признаку, а именно к христианским священнослужителям".

"Не согласны, но выполняем решение Роскомнадзора. Вместе с Невзоровым обсудим дальнейшие шаги по этому предупреждению", – прокомментировал Венедиктов.

Видео из блога Невзорова на "Эхе" удалено, вместо него опубликован документ из РКН. При этом в ютуб-канале публициста это видео пока доступно. В ролике Невзоров заявляет о педофилии в церкви, ссылаясь на расследование Независимой комиссии по расследованию случаев сексуального насилия в Католической церкви Франции.