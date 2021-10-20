"Сегодня постит котиков, а завтра – призыв на митинг": Бутина заявила, что дума разработает отдельный закон об иноагентах

Депутат Госдумы Мария Бутина в интервью телеканалу RTVI заявила, что не считает российское законодательство об иноагентах жестким, хотя признала, что оно требует доработки.

Бутина заявила, что Госдума разработает отдельный закон об иноагентах, поскольку пока они "разбросаны по нескольким законам и подзаконным актам".

"Я бы не говорила о его смягчении, я считаю, что такие издания и физлица должны маркироваться. Граждане должны знать, что СМИ или человек финансируется иностранным государством. Однако закон требует доработки в плане четкости и ясности определения критериев иностранного агента", – заявила Бутина.

По ее мнению, люди "обязаны знать, кто их зовет на акции", и посты иноагентов "в соцсетях и на сайтах должны маркироваться" — даже не относящиеся к политической тематике.

"Человек сегодня постит котиков, а завтра — призыв на митинг. Если получает иностранное финансирование — значит регистрируется, как иноагент. А что будет постить — его дело", – считает Бутина.

По ее мнению, закон, регулирующий деятельность иноагентов в США, жесче российскогоо, потому что вынуждает "отчитываться о своей деятельности в Минюст, в том числе о постах в соцсетях, о каждом телефонном звонке, теме обсуждения, в течении 48 часов". В России — "мягче, раз в квартал".

Бутина стала известной после того, как ее арестовали в США по обвинению в шпионаже. Освободившись, она вернулась в Россию и стала сотрудницей провластного телеканала Russia Today: к примеру, она делала репортаж из колонии, где содержится Алексей Навальный. По словам Навального, Бутина якобы заявляла, что это лучшая и самая удобная колония, а политик отчитывал ее перед строем заключенных.