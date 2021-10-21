Комздрав Петербурга попросил добавить 11,8 млрд рублей к своему бюджету

Дополнительная потребность комитета по здравоохранению ко второму чтению бюджета Петербурга на 2022 год составила 11,8 млрд рублей. Об этом глава комитета Дмитрий Лисовец объявил на заседании комиссии ЗакСа по социальной политике и здравоохранения 21 октября.
Большую часть озвученной суммы - 6,5 млрд - планируется направить на приобретение оборудования.
Согласно действующему варианту проекта бюджета, комитету отведено 117,5 млрд рублей. Комиссия ЗакСа одобрила проект главного финансового документа города.
Первое чтение бюджета Петербурга назначено на 28 октября.