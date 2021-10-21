Совет "Московской заставы" лишил полномочий помощника депутата за обращения в разные инстанции

Совет муниципального образования "Московская застава" большинством голосов лишил Александра Гребенко полномочий помощника депутата Алексея Воробьева, рассказал ЗАКС.Ру Гребенко. По его словам, за лишение статуса проголосовало 11 из 15 присутствовавших мундепов. Инициатором лишения полномочий выступил глава муниципального образования Юрий Докукин, сообщил Гребенко.

- На заседании он (Докукин - прим. ЗАКС.Ру) заявил, что я работаю против жителей и совета, веду планомерную деятельность такого рода. В поддержку этих слов у него было три аргумента. Первый, работа против жителей, он привел аргумент, что год назад на портале "Санкт-Петербург" я оставлял объявление о том, что не работают фонари. В процессе его обработки выяснилось, что фонари были установленны незаконно еще больше 10 лет назад. И мол я виноват в том, что комитет приехал и спилил их, - рассказал бывший помощник депутата.

Он добавил, что другими аргументами за лишение его полномочий стали обращение в прокуратуру от мундепа Воробьева по оплате советом обучения в вузе некоего человека и обращение Гребенко в избиркомы о расположении летом 2021 года на стендах объявлений на детских площадках информации о кандидате от "Единой России" в депутаты Законодательного собрания Алексее Макарове. Экс-помощник мундепа заявил, что ему ответного слова на заседании совета не предоставили.

Гребенко сообщил, что сейчас консультируется с юристами о возможности оспорить норму из положения "Московской заставы", по которой глава совета может ставить вопрос о снятии с кого-либо полномочий помощника депутата. По его словам, также он планирует подать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации за слова о том, что он якобы работает против жителей муниципалитета.

София Саттарова