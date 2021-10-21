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Новости 11:39

Суточные заболеваемость и смертность от COVID-19 в России установили новые антирекорды

фото ЗакС политика Суточные заболеваемость и смертность от COVID-19 в России установили новые антирекорды

Суточные заболеваемость и смертность от коронавируса в России в очередной раз обновили антирекорды, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. 

За последние сутки коронавирусом заболели еще 36 339 россиян - это наибольшее значение за время эпидемии. По официальным данным, с марта 2020 года в России выявлено 8 131 164 случая заболевания.

Зарегистрировано 1 036 новых летальных исходов, это тоже максимум за время эпидемии. По данным штаба, на 21 октября от коронавируса умерли  227 389 человек.

В Петербуре заболели еще 3 280 человек. В Москве, где наибольшее число выявленных случаев COVID-19, инфекцией заразились 7 897 человек за сутки. В Подмосковье - 2 318.


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