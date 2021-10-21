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Новости 13:11

Песков о присуждении Навальному премии имени Сахарова: Никто не может заставить нас проявлять уважение к подобным решениям

фото ЗакС политика Песков о присуждении Навальному премии имени Сахарова: Никто не может заставить нас проявлять уважение к подобным решениям

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал решение Европарламента присудить Алексею Навальному премию имени Сахарова, передает РИА "Новости".

По мнению Пескова, это решение девальвирует название премии - "За свободу мысли".

"Мы знаем Европарламент, мы уважаем этот орган, безусловно. Но никто не может заставить нас проявлять уважение к подобным решениям", - заявил Песков.

Представитель Кремля считает, что принимавшие решение о присуждении премии члены Европарламента "конкретно в этом эпизоде, в истории с этим осуждённым, отбывающим наказание, просто не располагают достоверной информацией".

О том, что Навальному присудили премию имени Сахарова, стало известно накануне, 20 октября. Премия "За свободу мысли" вручается с 1988 года, она носит имя советского физика и правозащитника Андрея Сахарова. Вручается за "исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару"

 


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