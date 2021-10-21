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Новости 14:31

Зампред "Яблока" Сергей Иваненко просил Европарламент не вручать Навальному премию имени Сахарова

фото ЗакС политика Зампред "Яблока" Сергей Иваненко просил Европарламент не вручать Навальному премию имени Сахарова

Зампредседателя "Яблока" Сергей Иваненко обращался в Европарламент с просьбой не вручать премию имени Сахарова Алексею Навальному, факт обращения Иваненко подтвердил в разговоре с заместителем главного редактора "Эха Москвы в Петербурге" Арсением Весниным.

Выдержки письма Иваненко опубликовало издание "Вот Так". В частности, зампред "Яблока" напомнил позицию Навального о статусе Крыма и его высказывания 2014 года, когда оппозиционер говорил о том, что Крым останется частью России. Кроме того, Иваненко возмутили дебаты Навального с бывшим министром непризнанной Донецкой народной республики Игорем Стрелковым.

"Мы надеемся, что депутаты Европарламента внимательно изучат эти и другие факты и поймут, что такие факты несовместимы с именем Андрея Сахарова", - говорилось в письме Иваненко.

Зампред "Яблока" подтвердил, что письмо подлинное. Он заявил, что писал его лично от своего имени, а не от партии.

"Я считаю, что Навальный, конечно, политический заключенный, но никакого отношения к премии Сахарова он не имеет. Это решение Европарламента - очень печальное событие для демократического движения в России. Потому что он националист. Он разжигает примитивную социальную рознь. Я считал, что премия Сахарова дается не просто за политическую деятельность, а имеет либеральную и демократическую направленность", - считает Иваненко.

О том, что Навальному присудили премию "За свободу мысли" имени Сахарова, стало известно накануне, 20 октября. Эта премия вручается с 1988 года за "исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару", она носит имя советского физика и правозащитника Андрея Сахарова.


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