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Новости 14:56

В РКН заявили об убежденности глобальных IT-компаний в превосходстве своих правил над законодательством РФ

фото ЗакС политика В РКН заявили об убежденности глобальных IT-компаний в превосходстве своих правил над законодательством РФ

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, выступая в временной комиссииСовфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ, заявил, что регулятор намерен бороться с убежденностью мировых интернет-сервисов, таких как Google, Facebook и Twitter, что их внутренние правила стоят выше национальных законодательств, передает "Интерфакс".

По словам Субботина,  суды в России оштрафовали Google, Facebook и Twitter на сумму 140 млн рублей, при этом сервисы до сих пор не удалили около 5,5 тысяч страниц с запрещенным контентом.

"Мы наблюдаем внутреннюю убежденность глобальных IT-компаний, что их внутренние правила стоят выше национальных законодательств. Это проблема, которую мы намерены решать", - заявил Субботин.

Представитель РКН пояснил, что закон о "приземлении" интернет-компаний, который вступит в силу с 2022 года, призван сделать так, чтобы открываемые в России офисы были уполномочены на модерацию контента. Субботин добавил, что регулятор находится "на финальной стадии подготовки подзаконных актов".

По версии Субботина, замедление работы Twitter в России за неудаление контента "имело отчетливый положительный эффект принуждения к исполнению российского законодательства". За пару дней до этого, 19 октября, он отмечал, что 9% требуемого контента пока не удалено, и говорил, что ограничени скорости снимут, как только сервис удалит все запрещенные посты.

 


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