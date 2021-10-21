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Новости 16:17

Матвиенко благополучно перенесла назальную прививку от коронавируса

фото ЗакС политика Матвиенко благополучно перенесла назальную прививку от коронавируса

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в июне сделавшая прививку от коронавируса назальным способом, легко перенесла вакцинацию экспериментальным препаратом, передает "Интерфакс". В процедуре она участвовала в качестве волонтера и не жалеет об избранном способе иммунизации.

"Как раз у меня был период очень активного общения с людьми, все обошлось, я не заболела. Но я слежу за антителами, если будет снижение, я обязательно пойду на ревакцинацию. Я, кстати, планирую это делать", - приводится ее рассказ.

Особенность случая Матвиенко состоит в том, что назальную вакцину-спрей обычно рекомендуют уже переболевшим гражданам или тем, кто ранее прививался иными препаратами. Чиновница же на момент вакцинации не относилась ни к первой, ни ко второй группе лиц, имея и без этого большое количество антител в крови.

Речь идет о назальной версии "Спутника V". На прошлой неделе Минздрав разрешил проведение второй фазы ее клинических испытаний.


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