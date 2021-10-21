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Новости 18:40

Фигуранту "дворцового дела" Гарипову вдвое сократили срок пребывания в СИЗО

фото ЗакС политика Фигуранту "дворцового дела" Гарипову вдвое сократили срок пребывания в СИЗО

Горсуд Петербурга вдвое сократил срок содержания в СИЗО Эльдара Гарипова, арестованного после участия в январском несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального. Таким образом, мера пресечения у Гарипова истечет не 19 февраля, а 19 ноября, передает "ОВД-Инфо"*.

Молодой человек проходит по уголовной статье о применении не опасного для жизни насилия к полицейскому на акции 31 января. При задержании Гарипову самому сильно досталось от правоохранителей. Впоследствии ему потребовалась госпитализация в НИИ им. Джанелидзе. Своей вины он не признает, считая себя пострадавшим и будучи уверенным, что его оговорили.

На акции 31 января в России задержали около шести тысяч человек. В Петербурге в тот вечер наблюдалась одна из самых многочисленных, если не самая многочисленная, несанкционированная акция с начала 1990-х годов. Собравшиеся требовали свободы всем политзаключенным и Алексею Навальному в частности.

*Минюст внес правозащитный проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов


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