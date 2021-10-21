Фонд капремонта оштрафовали за некачественные работы в доме Бебутовой

Суд в Петербурге наказал НО "Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" штрафом в 200 тысяч рублей. Административное дело возбудили в связи с низким качеством отделки фасадов исторического дома Бебутовой в переулке Макаренко, передает объединенная пресс-служба судов. Непосредственным подрядчиком-исполнителем выступало ООО "Матис", которое производило работы без разрешения профильного комитета, что удалось установить в декабре прошлого года. Представитель компании на суд не явился.

"На отдельных участках имеются дефекты на штукатурных гладях стен в виде неровностей поверхности штукатурки, пятен на окрасочном слое; работы по ремонту облицовочного кирпича на дворовых фасадах, на отдельных участках швы между кирпичом выполнены некачественно, наблюдаются высолы, на отдельных участках, в том числе на брандмауэрной стене, имеются дефекты в виде трещин; <...> ремонт известнякового цоколя, на отдельных участках имеются дефекты в виде некачественных замазок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что КГИОП не выдавал никакой документации, позволявшей производить перечисленные действия, а также не принял совершенных работ: отчетов чиновникам не присылали.

Дом Бебутовой построен в самом начале XX века. В реестре региональных памятников КГИОП он числится последние двадцать лет.