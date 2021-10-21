Суд оштрафовал "Открытый Петербург"* за якобы непредоставление отчетности в Минюст

Василеостровский районный суд 21 октября оштрафовал организщацию "Открытый Петербург"* на 70 тысяч рублей, рассказала ЗАКС.Ру адвокат Анастасия Буракова. По ее словам, причина штрафа - якобы непредоставление в Министерство юстиции финансовой отчетности организации.

Буракова напомнила, что "Открытый Петербург"* сейчас находится в стадии ликвидации. Она заявила, что необходимые бумаги в Минюст были направлены, хотя руководитель организации Андрей Пивоваров не имеет возможности ничего сдать из-за нахождения в СИЗО Краснодара.

- Протокол без Андрея составлялся, получили только телеграмму о вызове в суд. Ознакомились с материалами на днях, и там абсолютно пустой протокол составлен, - добавила Буракова.

Она уточнила, что организация намерена оспаривать решение районного суда.

* Организация "Открытый Петербург" внесена Минюстом в реестр НКО-иноагентов

София Саттарова