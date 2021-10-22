МО "Дворцовый округ" потратит на покупку робота "Гоша" до 151 тысячи рублей

Местная администрация МО "Дворцовый округ" 21 октября разместила на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на поставку робота-тренажера "Гоша" для обучения навыкам оказания сердечно-легочной реанимации. На "Гошу" готовы потратить до 151 тысячи рублей. Прием заявок продлится до 29 октября.

Тренажер "Гоша" представляет из себя манекен подростка 10-12 лет. "Тело" робота соответствует анатомическим ориентирам настоящего человека, достаточным для обучения навыками определения пульса, нанесения прекардиального удара, непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Корпус снабжен различными датчиками, которые будут давать сигналы при тренировках. Например, правильность выполнения упражнений можно будет контролировать по расширению зрачков "Гоши". Кроме того, тренажер сообщит, если "лечение" пойдет не по плану. При переломе ребра будет загораться световой индикатор и прозвучит звуковой сигнал.

На сайте компании "Гало" (производителя тренажера) представлено три разновидности "Гоши". Базовая модель в стандартной комплектации стоит 99 тысяч рублей. Самая "продвинутая" - 198 тысяч рублей. Также есть другие роботы: "Глаша", "Георгий" и "Гаврюша".

"С 1996 по 2004 годы этот симпатичный сорванец ["Гоша"] с печальными зелеными глазами получил шесть золотых медалей "Лауреат ВВЦ" и более 30 дипломов различных международных выставок", – говорится на сайте "Гало".

Константин Леньков / фото: компания «ГАЛО»