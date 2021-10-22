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Новости 10:57

При взрыве на пороховом заводе под Рязанью погибли не менее 12 человек

фото ЗакС политика При взрыве на пороховом заводе под Рязанью погибли не менее 12 человек

В результат взрыва и пожара на заводе по производству пороха в Рязанской области погибли 12 человек, судьба еще четырех пока неизвестна, передают РИА "Новости" со ссылкой на представителей экстренных служб. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что число погибших возросло до 16.

Пожар вспыхнул в здании цеха в ФГУП "Пластик" в Шиловском районе, где хранился порох. Глава администрации района Владимир Луканцов сообщал, что в тот момент в цехе находились 17 человек. 

В МЧС заявили, что пожар не представляет угрозы населению. По предварительным данным, причиной могло стать нарушение технологического процесса.

фото: ГУ МЧС по Рязанской области


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