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Новости 12:08

Число погибших при взрыве на пороховом заводе под Рязанью возросло до 16

фото ЗакС политика Число погибших при взрыве на пороховом заводе под Рязанью возросло до 16

При взрыве и пожаре на пороховом заводе в Рязанской области погибли 16 человек, передает РИА "Новости" со ссылкой на министерство здравоохранения.

Следственный комитет и прокуратура Рязанской области проводят доследственную проверку, передает "Интерфакс". На место событий вылетел врио МЧС Александр Чуприян.

Взрыв прогремел на заводе "Эластик" в поселке Лесное утром 22 октября. В цехе, где хранился порох, вспыхнул пожар. Сообщается, что здание цеха полностью разрушено. По предварительным данным, причиной взрыва могло стать нарушение технологического процесса.

фото: ГУ МЧС по Рязанской области


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