Вишневский призвал Мишустина и Миллера отказаться от планов по "намыву" в парке 300-летия

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю правления "Газпрома" Алексею Миллеру с призывом остановить проект намыва островов в районе Лахта-центра, обращение Вишневский опубликовал в соцсетях.

По словам Вишневского, к нему обратились жители Приморского района Петербурга. Защитники опасаются, что застройка приморского пляжа и сокращение парка 300-летия из-за нее нарушит экосистему терроритории, волны из-за гидротехнических сооружений для планируемых баз серфинга могут размыть пляж, а строительство подъездных путей загрязнит и пляж, и залив.

К тому же, указано в обращении, планируется построить флагштоки, которые могут оказаться на пути миграции редких птиц в Юнтоловский заказник. Вишневский утверждает, что проектировщики не учитывают шум, который будут издавать флаги при сильном ветре залива, и этот шум может стать фатальным для птиц и неприятным для гостей пляжа и жителей окрестностей.

"Мы постоянно сталкиваемся с тем, что прибрежная терроритория Приморского района очень замусорена, и в связи с этой застройкой она будет замусорена еще больше. Также мы рискуем столкнуться с тем, что остатки парка 300-летия Санкт-Петербурга станут частной террориторией отдыха, и это вызовет массовое недовольство местных жителей, для которых это всегда было любимое место отдыха", – заявил Вишневский.

Он отметил, что созданная в интернете петиция набрала 2,7 тысяч голосов. Вишневский призвал остановить проект нового "намыва" и застройку приморского пляжа.