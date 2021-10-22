Шторм в Петербурге повалил почти 40 деревьев и ограждения

Штормовой ветер 21–22 октября повалил 37 деревьев в парках и садах Петербурга, сообщили в комитете по благоустройству.

Больше всего пострадали зеленые зоны в Пушкинском районе: там под напором ветра рухнули 16 деревьев, пострадали Отдельный парк в Пушкине и парк Мариенталь в Павловске. Порывы ветра опрокидывали и деревья с могучими стволами: в Малоохтинском парке рухнула ива, диаметр ствола которой превышает метр.

Петербуржцы сообщили в комитет по благоустройству о шести деревьях, упавших на проезжую часть. Четыре — в Курортном районе, по одному — в Красногвардейском и Выборгском. Пока работники комитета пилят и убирают рухнувшие деревья.

Кроме того, из-за ветра на тротуар у дома 158 по проспекту Ветеранов упало восемь секций металлического забора, на Петербургском шоссе перед путепроводом по проезжей части раскидало пластиковые ограждения. Пока дежурные службы получили одно обращение по поводу скопления воды — на Московском шоссе, дом 246.

Сады, скверы и парки Петербурга остаются закрытыми из-за ненастья. В Смольном призвали горожан быть бдительными и осторожными на улице.

фото: gov.spb.ru