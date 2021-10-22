Песков объяснил низкие темпы вакцинации от коронавируса несознательностью россиян

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что считает причиной отставания России по темпам вакцинации от ряда европейских стран низкую сознательность граждан, передает "Интерфакс".

По словам Пескова, Россия проходит вакцинацию "хуже, чем ряд европейских стран", и на фоне возникновения новых штаммов коронавируса "соответственно больше людей заболевает". При этом, утверждает представитель Кремля, врачи наработали методики лечения инфекции, есть опыт по увеличению койко-мест, по обеспечению необходимой логистикой для обеспечения кислородом и так далее.

"Наработан огромный опыт по наращиванию производственного потенциала средствами индивидуальной защиты, другими видами материалов. В этом плане сделана гигантская работа. Проблема во многом пока с сознательностью граждан", — заключил Песков.

Заболеваемость и смертность от коронавируса бьют рекорды в последнюю неделю. 22 октября оперштаб отчитался о более чем 37 тысячах новых случаев заражения COVID-19 и 1 064 умерших.